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        Gönüllü gençler, sağlık sorunları yaşayan ailenin evini boyamak için seferber oldu

        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evi boyamak için çalışma yürüttü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 11:46
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        Gönüllü gençler, sağlık sorunları yaşayan ailenin evini boyamak için seferber oldu
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        ORHAN SAĞLAM - Van'ın İpekyolu ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü görevlileri ile gönüllüler, sağlık sorunları yaşayan ailenin yaşadığı evi boyamak için çalışma yürüttü.

        52 yaşındaki KOAH hastası Cevdet Demir ile 42 yaşındaki astım hastası eşi Suna Demir, Karşıyaka Mahallesi'nde yaşadıkları evin temizlik ve boyasının yapılması için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

        Harekete geçen müdürlük ekipleri, sosyal sorumluluk kampanyaları yürüten gönüllülerle beraber çalışma başlattı.

        Boya ve temizlik malzemeleri temin eden görevliler ile gönüllü gençler, biri engelli 2 çocuk sahibi ailenin yaşadığı evin temizlik işlerini bitirdikten sonra duvarların tamamını boyadı.

        - "Dünyanın kötüye gittiği bu süreçte iyilik yapmaya gayret ediyoruz"

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk Hakları Komitesinde görevli Neslihan Erdoğan, AA muhabirine, zihinsel engelli çocuklarının engelli maaşı ve sosyal desteklerle geçinen aile için seferber olduklarını söyledi.

        Ücra mahallerde yaşayan dezavantajlı aileler için çalışma yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Demir ailesi sıklıkla kurumu ziyaret ediyor. Evlerinin onarılmaya ve boyanmaya ihtiyacı olduğunu belirten aile için seferber olduk. Kurumdan, hayırseverler ve gönüllülerden gelen desteklerle ailenin ihtiyaçlarını aldık. Evlerini boyadık, ardından evin temizliğini yaptık. Evin, mobilya eksikliğinin olduğunu fark ettik. Bunun için de çalışma yürüteceğiz." dedi.

        İhtiyacı olan herkese ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Vatandaşlarımız hem kurum üzerinden hem de sosyal medya aracılığıyla bize ulaşıyorlar. Yardıma muhtaç aileleri tespit ettikten sonra erzak, ev boyama, onarım, mobilya, giyim gibi daha birçok destekte bulunuyoruz. Aslında iyilik denilince akla ne geliyorsa onu yapmaya çalıştık. Faaliyeti yaptığımızda ailenin yüzündeki mutluluk, bizi de etkiledi. Dünyanın kötüye gittiği bu süreçte iyilik yapmaya gayret ediyoruz."

        Gönüllülere teşekkür eden çiftin çocuklarından Mücahit Demir, "Yardıma muhtaç vatandaşlar için yapılan projeleri önemsiyoruz. Ekipler erken saatte geldiler. Tüm eşyaları dışarı çıkardık, sonra evi boyadık ve temizlik yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

        Zihinsel engelli 22 yaşındaki İlhami Demir de temizlik çalışmalarına yardımcı olduğunu belirterek, ekiplere evlerini boyadıkları için teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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