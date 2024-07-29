Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi

Van'da geçen hafta yapılan kaçakçılık operasyonlarında 43 kilo 865 gram külçe altın, sigara, elektronik sigara likidi ve alkol yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 21-28 Temmuz tarihleri arasında 8 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, toplam ağırlıkları 43 kilo 865 gram olan 44 külçe altın, 1689 paket sigara, 50 elektronik sigara likidi, 40 litre alkol yapımında kullanılan malzeme ile 2 ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.