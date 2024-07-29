Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da terör soruşturmaları kapsamında düzenlenen operasyonlarda, 11 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, 21-28 Temmuz tarihlerinde yapılan operasyonlarda, 8 terör örgütü PKK/KCK ile 3 dini istismar eden terör örgütü şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.