Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerine devam ediyor

        Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:20 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerine devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor.

        Belediye binasının önüne kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdüren işçiler, görevlerine dönmek istiyor.

        İşçilerle bir araya gelen Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz, 3 aydır eylem yapan işçilerin, görevlerine geri dönünceye kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

        Müzakere çağrısı yapan Akdeniz, "Buraya gelsinler, konuşsunlar. Buradaki insanların problemlerini görsünler. Maalesef olumlu bir yanıt alamadık. Davalarımızı açtık ve olumlu şekilde devam ediyor. Bir davamızı kazandık." dedi.

        Seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Akdeniz, "Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Burada bir kıyım var. İşten çıkarılan arkadaşlarımız mağdur. Çocukları, eşleri ve ailelerinde hastası olanlar var. 3 aydır mağduriyet sürüyor. Arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Sendikacılığın görevlerini yerine getiriyoruz. Bizim kişilerle, partilerle bir sorunumuz yok. Biz üyelerimizin hakkını arıyoruz. Sendika olarak, arkadaşlarımız işlerine geri dönünceye kadar eylemimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Nüfus projeksiyonunda senaryo değişti
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Kahramanmaraş'taki orman yangınının nedeni belli oldu
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Tartıştığı kadını uzun namlulu silahla vurdu!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        Trump'tan Olimpiyat açılış törenine "rezalet" yorumu
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        10 soruda sokak hayvanları düzenlemesi
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Çocukluk arkadaşların alacak kavgası kanlı bitti
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Darbedilen aile hekiminin kalbi iki kez durdu
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        Atıcılıkta gümüş madalya Türkiye'nin!
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İmalat sanayisinde "nitelikli eleman" bulmak zorlaşıyor
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!
        Venezuela'da "hileli seçim" tartışması!

        Benzer Haberler

        Baharda bol yağış alan Van'da, inci kefali göçü başarılı, martı ölümleri az
        Baharda bol yağış alan Van'da, inci kefali göçü başarılı, martı ölümleri az
        Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı
        Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı
        Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi
        Van'da 43 kilo 865 gram külçe altın ele geçirildi