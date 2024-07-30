Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerine devam ediyor

Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerine devam ediyor.

Belediye binasının önüne kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdüren işçiler, görevlerine dönmek istiyor.

İşçilerle bir araya gelen Hak-İş İl Başkanı Fatih Akdeniz, 3 aydır eylem yapan işçilerin, görevlerine geri dönünceye kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Müzakere çağrısı yapan Akdeniz, "Buraya gelsinler, konuşsunlar. Buradaki insanların problemlerini görsünler. Maalesef olumlu bir yanıt alamadık. Davalarımızı açtık ve olumlu şekilde devam ediyor. Bir davamızı kazandık." dedi.

Seslerini duyurmaya çalıştıklarını ifade eden Akdeniz, "Tüm Türkiye'ye sesleniyoruz. Burada bir kıyım var. İşten çıkarılan arkadaşlarımız mağdur. Çocukları, eşleri ve ailelerinde hastası olanlar var. 3 aydır mağduriyet sürüyor. Arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Sendikacılığın görevlerini yerine getiriyoruz. Bizim kişilerle, partilerle bir sorunumuz yok. Biz üyelerimizin hakkını arıyoruz. Sendika olarak, arkadaşlarımız işlerine geri dönünceye kadar eylemimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.