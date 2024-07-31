Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da çukura düşen inek kurtarıldı

        Van'ın Tuşba ilçesinde çukura düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:55 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da çukura düşen inek kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın Tuşba ilçesinde çukura düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Tabanlı Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen ineği gören vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yürüttükleri çalışmayla ineği bulunduğu yerden çıkardı.

        İnek, kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Hamas lideri Haniye, Tahran'da öldürüldü
        Haniye'nin son görüntüleri
        Haniye'nin son görüntüleri
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Siyasilerden suikasta tepkiler
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk tepkiler!
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Suikast sonucu öldürülen Haniye kimdi?
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        Genco Erkal hayatını kaybetti
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        "Cebinde sürprizlerle dolaşıyor"
        Emekliye de vergi indirimi var
        Emekliye de vergi indirimi var
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        AB, "tarihi" Alzheimer ilacına ruhsat vermedi
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Göz muayenelerinde gösterilen ev nereden geliyor?
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        Dünya şampiyonu Bodrum'da
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        İnsanoğlu için yapay "aşk" alarmı!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Karadeniz için sağanak yağmur uyarısı
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için flaş açıklama!
        Lille için fazlası lazım
        Lille için fazlası lazım
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt

        Benzer Haberler

        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerine devam ediyor
        Van'da işten çıkarılan belediye çalışanları eylemlerine devam ediyor
        Baharda bol yağış alan Van'da, inci kefali göçü başarılı, martı ölümleri az
        Baharda bol yağış alan Van'da, inci kefali göçü başarılı, martı ölümleri az
        Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı
        Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı
        Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 291 kişi yakalandı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı