Van'da çukura düşen inek kurtarıldı
Van'ın Tuşba ilçesinde çukura düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde çukura düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Tabanlı Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen ineği gören vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, yürüttükleri çalışmayla ineği bulunduğu yerden çıkardı.
İnek, kontrollerin ardından sahibine teslim edildi.
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