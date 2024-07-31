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        Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtuldu

        Van'da sol kol ve bacağında yaşadığı güç kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede beyninde tümör tespit edilen hasta, 6 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 13:13 Güncelleme: 31.07.2024 - 13:13
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        Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtuldu
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        Van'da sol kol ve bacağında yaşadığı güç kaybı nedeniyle başvurduğu hastanede beyninde tümör tespit edilen hasta, 6 saatlik ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

        Çaldıran ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki 8 çocuk annesi Gültaç Bubebet, sol kol ve bacağındaki güç kaybı nedeniyle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Beyin cerrahi servisinde Op. Dr. Volkan Oğlin tarafından kontrolleri yapılan hastanın beyin ve boyun sinirlerinin geçiş bölgesinde tümör tespit edildi.

        Ameliyat kararı verilen hastanın beynindeki tümör, Op. Dr. Oğlin ile aynı servisteki Op. Dr. Süleyman Akkaya ve Op. Dr. Aysel Shıkhalıyeva tarafından yapılan 6 saatlik ameliyatla alındı.

        Oğlin, gazetecilere yaptığı açıklamada, başarıyla sonuçlanan ameliyatın hastanede ilk kez yapıldığını söyledi.

        Tespit edilen tümörün çok riskli bir bölgede yer aldığını belirten Oğlin, "Ameliyat riskinin yüksek olduğunu hastamızın ailesine iletmiştik. O yüzden ameliyat kararı almak bizim için çok zordu. Hastamızın bize olan güveni sayesinde ameliyatımızı yaptık. Bu güveni boşa çıkarmamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ameliyat 6 saat sürdü. Ameliyattan sonra hastamızın durumu da iyi. Bu ameliyat daha büyük merkezlerde yapılıyordu. Van'da da başarıyla yaptık." diye konuştu.

        Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Ömer Faruk Kara, operasyona başarıyla gerçekleştiren ekibe teşekkür ederek, "Bu ameliyatın hastanemizde ilk defa yapılması bizim için gurur verici. Hastamıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.

        Ameliyat öncesi kol ve bacağında güç kaybı yaşadığını anlatan Gültaç Bubebet ise ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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