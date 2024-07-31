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        Van'da yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 15:08 Güncelleme: 31.07.2024 - 15:08
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        Van'da yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı
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        Van'ın Bahçesaray ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan 4 yaşındaki çocuk, ambulans helikopterle kent merkezindeki hastaneye ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, yüksekten düşme sonucu bulantı ve burun kanaması şikayeti olan çocuk Bahçesaray Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burada ilk müdahalesi yapılan çocuğun, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Van'a sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan çocuk, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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