Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 16:09 Güncelleme: 01.08.2024 - 16:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Erçek Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, yük treni 34 BHE 480 plakalı otomobile çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ toplantısı bitti! YAŞ kararları açıklandı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Kastamonu'da dehşet! Polislere ateş açtı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Papa ile görüştü
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Yusuf Dikeç dünya gündeminde!
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Pera Palas'taki Atatürk Müze Odası yeniden ziyarete açıldı
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Haniye için Tahran'da cenaze töreni
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Aphrodisias Kazı Başkanı 'sıra dışı buluntu' Zeus başını anlattı
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        40 yaşından sonra yaygın olan 10 hastalığa dikkat!
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        12'nci kattan zemin kattaki esnafın üzerine düştü
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        İngiltere'de bıçaklı saldırının ardından protestolar yayılıyor
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Amrabat için Fenerbahçe'den istenen rakam!
        Acı temmuz
        Acı temmuz
        Kâbus davasında karar çıktı!
        Kâbus davasında karar çıktı!
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        Hamas'ın askeri lideri Deif öldürüldü
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        EPDK'dan 'doğalgaza zam' açıklaması
        Mali müşavirler isyanda
        Mali müşavirler isyanda
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        Filenin Sultanları çeyrek finalde!
        "Kimseden talimat almam!"
        "Kimseden talimat almam!"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"
        "Yapay zekâya karşı önlem alınmalı"

        Benzer Haberler

        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını...
        HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan, Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarını...
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Hiçbir güç bizi ana dilimizden koparamaz
        DEM Parti'li Hatimoğulları: Hiçbir güç bizi ana dilimizden koparamaz
        Van'da akademisyenlerin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı ya...
        Van'da akademisyenlerin yetiştirdiği tıbbi ve aromatik bitkilerin hasadı ya...
        Van'da yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle hastaneye ul...
        Van'da yüksekten düşen 4 yaşındaki çocuk ambulans helikopterle hastaneye ul...
        Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtu...
        Bacak ve kolunda güç kaybına neden olan tümörden 6 saatlik ameliyatla kurtu...
        Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı
        Foseptiğe düşen boğayı itfaiye ekipleri kurtardı