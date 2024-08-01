Van'da trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
Van'ın İpekyolu ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı.
Erçek Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, yük treni 34 BHE 480 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.