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        Usta öğreticiler eğitim verdikleri okulun bahçesini fırçalarıyla renklendirdi

        NEVZAT UMUT UZEL/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışma yürüten usta öğreticiler, eğitim verdikleri okulun bahçesinde çocukların oyun oynayabileceği alanların çizimini yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.08.2024 - 11:07
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        Usta öğreticiler eğitim verdikleri okulun bahçesini fırçalarıyla renklendirdi
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        NEVZAT UMUT UZEL/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışma yürüten usta öğreticiler, eğitim verdikleri okulun bahçesinde çocukların oyun oynayabileceği alanların çizimini yaptı.

        İpekyolu ilçesine bağlı Şehit Suat Surki İlkokulunda kurs açan 4 usta öğretici, yaz tatilinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim, drama, gitar, bağlama, halk oyunları eğitimi vermeye başladı.

        Sabahları kurslarda öğrencileri farklı alanlarda geleceğe hazırlayan usta öğreticiler, öğleden sonra da gönüllü olarak okulun bahçesinde çocukların ders aralarında geleneksel oyunları da oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışma yürüttü.

        Bahçeye seksek, renk değiştiren bulmaca, salyangoz toplama, drama halka oyunu alanlarının çizimini yapan usta öğreticiler, örnek bir çalışmaya imza attı.

        Çocuklar da okul bahçesine oluşturulan alanlarda oyun oynayarak keyifli anlar yaşadı.

        Usta öğretici Vedat Yılmaz, AA muhabirine, arkadaşlarıyla öğrenciler için özel bir alan oluşturmaya karar vererek çalışmaya başladıklarını söyledi.

        Yaz döneminde de kursların devam ettiğini belirten Yılmaz, "Hem sınıflarda eğitim veriyoruz hem de okul bahçesine etkinliklerimize devam ediyoruz. Sabah derslerimizi yapıyoruz, öğrenciler gittikten sonra da okul bahçesine oyun alanları çiziyoruz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden hocalarımızla 4 günde çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

        Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerine de önem verdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Öğrencilerimizin ders aralarında yapacak aktivelerinin olmadığını gözlemledik. Müdür Bey ile fikir alışverişi yaparak bir oyun alanı yapmak istedik. 4 gün boyunca güneşin altında çizimlerimizi yaptık. Yorucu bir süreçti fakat öğrencilerin oyun oynarken yaşadıkları mutluluğunu görünce bütün yorgunluğumuz kayboldu." diye konuştu.

        - "Çocuklarımıza okulu daha çok sevdirmek için mücadele ediyoruz"

        Okul müdürü Harun Yeşilova ise okulların sadece okuma yazma öğrenme yeri olmadığını ifade etti.

        Öğrencilere mutlu bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştıklarını anlatan Yeşilova, "1 yıl önce okulda göreve başladım. Görev aldığım günden bu yana okulu hafta sonları da açıyorum. Çocuklarımıza okulu daha çok sevdirmek için bütün arkadaşlarımızla mücadele ediyoruz. Hocalarımızla bir fikir bulduk. Sağ olsunlar gönüllü olarak oyun alanı yapmayı kabul ettiler. Geç saatlere kadar özveriyle çalıştılar." değerlendirmesinde bulundu.

        Okulda faaliyetlerin devam ettiğini belirten Yeşilova, şunları kaydetti:

        "Okulumuzda bağlama, gitar, drama, halk oyunları, temel dersler ve Kur'an-ı Kerim kursları açtık. Hafta içi her gün okuma etkinliğimiz var. Çocuklarımız buraya geliyor, öğretmenlerimiz kitapları dağıtıyor. Kitap okuma saati bittikten sonra geri topluyoruz. Ertesi gün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada çocuklarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Çocuklar mutlu oldukları yerden asla ayrılmaz. Usta öğreticilerimize, Valimiz Sayın Ozan Balcı'ya, Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Nurettin Aras'a ve kurs açma noktasında hocalarımıza kolaylık sağlayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum."

        Öğrencilerden Abdülkadir Şöhret de "Okulumuzun faaliyetleri oldukça iyi. Çok fazla seçeneğimiz var. Arkadaşlarımla oyun oynarken çok eğleniyoruz. Okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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