Usta öğreticiler eğitim verdikleri okulun bahçesini fırçalarıyla renklendirdi

NEVZAT UMUT UZEL/MUHAMMED ONUR YAVRUTÜRK - Van'da Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde çalışma yürüten usta öğreticiler, eğitim verdikleri okulun bahçesinde çocukların oyun oynayabileceği alanların çizimini yaptı.

İpekyolu ilçesine bağlı Şehit Suat Surki İlkokulunda kurs açan 4 usta öğretici, yaz tatilinde öğrencilere Kur'an-ı Kerim, drama, gitar, bağlama, halk oyunları eğitimi vermeye başladı.

Sabahları kurslarda öğrencileri farklı alanlarda geleceğe hazırlayan usta öğreticiler, öğleden sonra da gönüllü olarak okulun bahçesinde çocukların ders aralarında geleneksel oyunları da oynayabileceği alanlar oluşturmak için çalışma yürüttü.

Yaz döneminde de kursların devam ettiğini belirten Yılmaz, "Hem sınıflarda eğitim veriyoruz hem de okul bahçesine etkinliklerimize devam ediyoruz. Sabah derslerimizi yapıyoruz, öğrenciler gittikten sonra da okul bahçesine oyun alanları çiziyoruz. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünden hocalarımızla 4 günde çalışmalarımızı tamamladık." dedi.

Usta öğretici Vedat Yılmaz, AA muhabirine, arkadaşlarıyla öğrenciler için özel bir alan oluşturmaya karar vererek çalışmaya başladıklarını söyledi.

Öğrencilerin ders dışı faaliyetlerine de önem verdiklerinin altını çizen Yılmaz, "Öğrencilerimizin ders aralarında yapacak aktivelerinin olmadığını gözlemledik. Müdür Bey ile fikir alışverişi yaparak bir oyun alanı yapmak istedik. 4 gün boyunca güneşin altında çizimlerimizi yaptık. Yorucu bir süreçti fakat öğrencilerin oyun oynarken yaşadıkları mutluluğunu görünce bütün yorgunluğumuz kayboldu." diye konuştu.

- "Çocuklarımıza okulu daha çok sevdirmek için mücadele ediyoruz"

Okul müdürü Harun Yeşilova ise okulların sadece okuma yazma öğrenme yeri olmadığını ifade etti.