Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuzda

MESUT VAROL - Van Gölü'nde güvenliğin sağlanması amacıyla çalışma yürüten Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak suya girdiği sahillerde güvenlik önlemlerini üst düzeyde tutuyor.

Van'ın Edremit ilçesinde 1 Eylül 2021'de konuşlandırılan Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare olan gölde kaçakçılıkla mücadele ve inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmaların yanı sıra boğulma vakalarına karşı da görev yapıyor.

Su altı ve su üstünde kullanılan teknolojik cihazlarla donatılan botlarıyla gölü kontrol altında tutan ekipler, arama kurtarma ve olası boğulma vakalarına kısa sürede müdahale etmek için sürekli devriye görevi yürütüyor.

Yaz aylarında sık sık boğulma vakalarının yaşandığı gölde, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timinin katılımıyla ekipler 2022'den bu yana müdahale edilen 20 olayda 33 kişiyi boğulmaktan kurtardı. Vatandaşları olumsuz hava koşullarında denize girmemeleri ve özellikle rip akıntısının fazla olduğu Çarpanak Adası yakınlarında yüzmemeleri konusunda sık sık uyaran ekipler, yürüttükleri çalışmalarla boğulma vakalarının önüne geçmeye çalışıyor. - "Vatandaşlarımızı uyararak güvenli yüzme alanlarına sevk ediyoruz"

Dalış Tim Komutanı Astsubay Kıdemli Üstçavuş Abdullah Yeltirik, AA muhabirine, Van Gölü'nün yaz aylarında yüzmek ve serinlemek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun kullanıldığını söyledi. Yüzme alanları olarak belirlenen noktalarda denetimler yaptıklarını belirten Yeltirik, "Özellikle hafta sonu ve resmi tatillerde komisyonlar tarafından belirlenen Van Gölü'ne girmenin yasaklandığı alanlarda yüzer unsurlarımız ile seyir görevleri yürütüyoruz. Vatandaşlarımızı uyararak güvenli yüzme alanlarına sevk ediyoruz. Meydana gelmesi muhtemel suda boğulma olaylarına, dalgıç personelimizle ivedilikle müdahale ediyoruz." diye konuştu.