AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanı'mız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı bütün bunlar olmazdı." dedi.

Partisinin Van İl Başkanlığınca Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yavuz, herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

Hükümetleri döneminde yasaklarla, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ettiklerini belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gelirlerini artırmak, imkanlarını genişletmek için çok önemli hamleler başlattığını, çok önemli adımlar attığını ve atmaya devam ettiğini vurguladı.

Her milletvekiline, belediye başkan adaylarına, meclis üyelerine verilen desteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek olduğunu ifade eden Yavuz, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hükümetleri döneminde başörtü yasağının kaldırılması ve özgürlüklerin genişletilmesi için önemli adımların atıldığını hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti: