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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanı'mız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı bütün bunlar olmazdı." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 17:39 Güncelleme: 03.08.2024 - 17:39
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Van'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanı'mız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı bütün bunlar olmazdı." dedi.

        Partisinin Van İl Başkanlığınca Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Yavuz, herkesin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kenetlenmesi gerektiğini söyledi.

        Hükümetleri döneminde yasaklarla, yolsuzluk ve yoksullukla mücadele ettiklerini belirten Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin gelirlerini artırmak, imkanlarını genişletmek için çok önemli hamleler başlattığını, çok önemli adımlar attığını ve atmaya devam ettiğini vurguladı.

        Her milletvekiline, belediye başkan adaylarına, meclis üyelerine verilen desteğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verilen destek olduğunu ifade eden Yavuz, bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini dile getirdi.

        Hükümetleri döneminde başörtü yasağının kaldırılması ve özgürlüklerin genişletilmesi için önemli adımların atıldığını hatırlatan Yavuz, şunları kaydetti:

        "Özgürlük alanlarını genişletirken, engelleri kaldırırken Sayın Cumhurbaşkanı'mız her seferinde ölümü göze aldı. Ölümü göze almasaydı, kefenini giyerek önümüze geçmemiş olsaydı bütün bunlar olmazdı. Bir başka yasaklarla mücadelemiz de Ayasofya'dır. Ayasofya sadece bir caminin ibadete açılması değildir. Bir camiden öte anlam ifade eder. Birçok sebebi var. Bir anlamı da hükümranlık yetkinizin izharıdır. Başörtüsü gibi Ayasofya'yı ibadete açmanın adı da ölüme gitmek demektir. Onu da yine bir yiğit göze aldı ve elhamdülillah Ayasofya açıldı. Bütün bunları yaparken hem içeride hem dışarıda birtakım mücadeleler veriyoruz. İçeride en çok mücadele ettiğimiz yer Cumhuriyet Halk Partisi. Bilin onu. Cumhuriyet Halk Partisi demek aynı zamanda DEM'lenmiş bir parti demektir. DEM Parti'nin peşine, kuyruğuna takıldı, gitti ve gidiyor."

        - "El birliğiyle çalışacağız"

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de 31 Mart'taki seçimde belediye başkan adayları ve parti yöneticilerinin canla başla çalıştığını belirtti.

        Eksikleri gidermek için elbirliğiyle mücadele edeceklerini dile getiren Kayatürk, şöyle devam etti:

        "Maalesef seçimde istediğimizi elde edemedik. Mesuliyeti kendimizde kabul ettik. Tekrar hızlı bir şekilde ayağa kalkacağız. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Eksiklerimiz, kusurlarımız olabilir. Bunları gidermek için de el birliğiyle çalışacağız. Yeniden ayağa kalkmak için kucaklaşmak zorundayız."

        AK Parti İl Başkanı Emre Güray ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu duruşun ve düsturun kıymetini bilen bir yol haritası ile çalıştıklarını söyledi.

        Güray, "İlimizde DEM Parti'nin kazandıktan sonra ortaya koyduğu uygulamalar, yaşatmak istediği baskılar ve diğer tüm olumsuzluklar ortada. Kazanır kazanmaz emekçileri işten çıkarmakla işe koyulup bunun dışında hiçbir politika uygulamadılar. Varlığını sadece kaos ve karmaşadan almaya çalışarak idame ettirmeye çalışan DEM Parti'nin ve siyasetçilerinin bu kente kazandıracağı bir kazanım olmayacağı bir kez daha net bir şekilde görüldü. Bu zihniyet sadece Van'a değil bu kadim coğrafyadaki tüm kentlere kaybettiriyor, güven ortamına zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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