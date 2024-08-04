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        Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması sona erdi

        Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 16:26 Güncelleme: 04.08.2024 - 16:26
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        Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması sona erdi
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        Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması sona erdi.

        Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen ve Van'ın tarih, kültür ve doğa zenginliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyonaya, birçok ilden sporcu katıldı.

        Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yapan sporcular, Van semalarını renklendirdi.

        Yapılan yarışların ardından erkeklerde Emre Aktepe birinci, Mert Ulukanoğlu ikinci ve ⁠Enes Güneş üçüncü oldu.

        Kadınlarda ise Ceylan Korhan birinci, Fatma İmal ikinci ve Naime Yürekli üçüncülüğü elde etti.

        Kulüpler klasmanında da Erzincan takımı birinci, Elazığ takımı ikinci ve Malatya takımı üçüncü olarak yarışmayı tamamladı.

        Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

        Kentin yamaç paraşütü sporuna uygun olduğunu belirten Yılmaz, "Sporcu arkadaşlarımız buraya geldikleri için çok mutlular. Meteorolojik veriler inanılmaz güzeldi. Mavinin en güzel tonlarından biri olan Van Gölü'nü de görmek bizi mutlu etti." diye konuştu.

        Kadınlar klasmanında birinci olan Ceyhan Korhan ise Van'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve yarışmanın keyifli geçtiğini dile getirdi.

        Dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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