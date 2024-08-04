Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması sona erdi.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen ve Van'ın tarih, kültür ve doğa zenginliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenen şampiyonaya, birçok ilden sporcu katıldı.

Süphan Dağı ve Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yapan sporcular, Van semalarını renklendirdi.

Yapılan yarışların ardından erkeklerde Emre Aktepe birinci, Mert Ulukanoğlu ikinci ve ⁠Enes Güneş üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Ceylan Korhan birinci, Fatma İmal ikinci ve Naime Yürekli üçüncülüğü elde etti. Kulüpler klasmanında da Erzincan takımı birinci, Elazığ takımı ikinci ve Malatya takımı üçüncü olarak yarışmayı tamamladı. Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Kentin yamaç paraşütü sporuna uygun olduğunu belirten Yılmaz, "Sporcu arkadaşlarımız buraya geldikleri için çok mutlular. Meteorolojik veriler inanılmaz güzeldi. Mavinin en güzel tonlarından biri olan Van Gölü'nü de görmek bizi mutlu etti." diye konuştu.