Van'da tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 13 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel, 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 782 paket sigara, 1417 litre akaryakıt, 80 elektronik sigara, 80 puro, 51,5 litre etil alkol, 40 cep telefonu, 20 kilogram açık tütün, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 21 tabanca fişeği, 9 senet ile ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.