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        Van'da tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi

        Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 10:12 Güncelleme: 05.08.2024 - 10:12
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        Van'da tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi
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        Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 13 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel, 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 782 paket sigara, 1417 litre akaryakıt, 80 elektronik sigara, 80 puro, 51,5 litre etil alkol, 40 cep telefonu, 20 kilogram açık tütün, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 21 tabanca fişeği, 9 senet ile ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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