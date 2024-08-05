Van'da tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi.
Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 28 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında 13 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 heykel, 120 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 782 paket sigara, 1417 litre akaryakıt, 80 elektronik sigara, 80 puro, 51,5 litre etil alkol, 40 cep telefonu, 20 kilogram açık tütün, 2 tabanca, 2 tabanca şarjörü, 21 tabanca fişeği, 9 senet ile ses ve görüntü kaydı yapan kopya düzeneği ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan 19 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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