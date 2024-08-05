Van'da kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Van'ın Bahçesaray ilçesinde kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.
Bağcılar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan M.D. yönetimindeki araç şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye 11 Acil Sağlık, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Bahçesaray Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Bulundukları yerden vatandaşlar ve ekiplerin yardımıyla çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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