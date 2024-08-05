Van'da farklı suçlardan aranan 228 şüpheliden 52'si tutuklandı
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 228 şüpheli yakalandı, 52'si tutuklandı.
Van'da jandarma ekiplerince geçen ay yürütülen çalışmalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 228 şüpheli yakalandı, 52'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-31 Temmuz'da yürütülen çalışmalarda 373 bin 632 kişi ve 314 bin 390 aracın sorgulaması yapıldı.
Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 228 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı.
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