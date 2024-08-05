Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 14:09 Güncelleme: 05.08.2024 - 14:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-31 Temmuz'da yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 40 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, 33 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 179 gram esrar, 3 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 7 gram toz esrar, 56 sentetik ecza ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 44 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bördübet yangınında kampçılara iddianame!
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Bakan Bolat'tan Instagram'dan satış açıklaması
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Temmuz enflasyonu açıklandı
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Fed'den olağanüstü beklenti!
        Borsada sert düşüş
        Borsada sert düşüş
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        Maliyeden kayıt dışı hasılatı belirlenen firmaya rekor ceza
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Düğün dönüşü feci kaza: Gelin ve damat hayatını kaybetti
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Görseldeki hatayı bulmak büyük dikkat istiyor
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Fatsa Adası alternatif gezi rotası oldu
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Tuzla Gölü'nde bu sene ilk defa tuz çıkarılamadı: "30 yıldır ilk kez böyle bir şey başıma geliyor"
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Cinayetten yargılanan avukat cezaevinde intihar etti!
        Âşıklar yakalandı
        Âşıklar yakalandı
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        "İran 24 ila 48 saat içinde İsrail'e saldırabilir"
        Yaz günü kara bulutlu!
        Yaz günü kara bulutlu!
        Olimpiyat şampiyonu!
        Olimpiyat şampiyonu!

        Benzer Haberler

        Van'da farklı suçlardan aranan 228 şüpheliden 52'si tutuklandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 228 şüpheliden 52'si tutuklandı
        Van'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı
        Van'da tedavileri tamamlanan kuşlar doğal yaşam alanlarına bırakıldı
        Aile Sağılığı Merkezleri vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolayl...
        Aile Sağılığı Merkezleri vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolayl...
        Van'da kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Van'da kontrolden çıkan aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
        Van'da ele geçirilen 2 bin 900 salep yumrusu koruma altına alındı
        Van'da ele geçirilen 2 bin 900 salep yumrusu koruma altına alındı
        Van'da farklı suçlardan aranan 109 kişi yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 109 kişi yakalandı