Van'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.
Van'da geçen ay gerçekleştirilen operasyonlarda 44 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1-31 Temmuz'da yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 40 operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 33 kilo 255 gram sentetik uyuşturucu, 14 kilo 179 gram esrar, 3 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 7 gram toz esrar, 56 sentetik ecza ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 44 şüpheliden 7'si tutuklandı.
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