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        Van'da 14. Bölge Aquatlon Final Yarışları yapıldı

        14. Bölge Aquatlon Final Yarışları Van'da yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 16:23 Güncelleme: 05.08.2024 - 16:23
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        Van'da 14. Bölge Aquatlon Final Yarışları yapıldı
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        14. Bölge Aquatlon Final Yarışları Van'da yapıldı.

        Türkiye Triatlon Federasyonu tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi spor kompleksinde düzenlenen yarışa birçok ilden 224 sporcu katıldı.

        Sporcular, kendi kategorilerinde önce havuzda yüzdü ardından da parkurda koşarak dereceye girebilmek için mücadele etti.

        Triatlon Federasyonu Bölge Sorumlusu Zülüf Karabulut, Van'da düzenledikleri etkinliğin, bölgesel liglerde en çok sporcunun katıldığı yarış olduğunu söyledi.

        Yarışmalara 9-14 yaş grubunda yer alan yarışmacıların katıldığını ifade eden Karabulut, şöyle konuştu:

        "Parkuru başarıyla bitiren sporcularımız, kasım ayında Alanya'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katılmaya hak kazanacaklar. Turnuvaya ciddi bir katılım oldu. Sporcularımız birinci olabilmek için zorlu parkurda elinden geleni yaptı. Biz de federasyon olarak çok önemli projelere imza attık. 14. bölgede 224 katılımcıyla rekor kırdık." diye konuştu.

        Yarışmanın Van'da düzenlenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen ise "Bugün startımızı verdik. Güzel bir ortamda yarışımızı tamamladık. İlimizi Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek sporcularımızı seçtik." dedi.

        Yarışmacılardan 12 yaşındaki Miraç Yacan ise turnuvanın çok iyi geçtiğini ve Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etmek istediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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