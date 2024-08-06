Başkale Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı
Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, göreve başladı.
Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, göreve başladı.
2 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzurum'un Çat Kaymakamlığından Başkale Kaymakamlığına atanan Erdoğan, ilçeye geldi.
Hükümet Konağı'na gelerek göreve başlayan Erdoğan'a, kurum amirleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
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