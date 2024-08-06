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        Başkale Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı

        Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, göreve başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 13:26 Güncelleme: 06.08.2024 - 13:26
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        Başkale Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı
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        Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Muhammet Serdar Erdoğan, göreve başladı.

        2 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Erzurum'un Çat Kaymakamlığından Başkale Kaymakamlığına atanan Erdoğan, ilçeye geldi.

        Hükümet Konağı'na gelerek göreve başlayan Erdoğan'a, kurum amirleri hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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