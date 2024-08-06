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        Başkale'de çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı

        Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:28 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:28
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        Başkale'de çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı
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        Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı.

        Özpınar Mahallesi'nde Siyahmet Aslan'a ait ot yığınında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine mahalleye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

        Yangında 4 bin bağ ot yandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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