Başkale'de çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı
Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı.
Van'ın Başkale ilçesinde çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı.
Özpınar Mahallesi'nde Siyahmet Aslan'a ait ot yığınında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine mahalleye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Yangında 4 bin bağ ot yandı.
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