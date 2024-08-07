Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Motosikletlerin tamiratını kafede yapıyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde motosiklet tutkunu Hüseyin Süer'in açtığı kafeye gelenler, bir yandan kahvelerini yudumlarken bir yandan motosikletlerinin bakımını yaptırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:00 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletlerin tamiratını kafede yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'ın İpekyolu ilçesinde motosiklet tutkunu Hüseyin Süer'in açtığı kafeye gelenler, bir yandan kahvelerini yudumlarken bir yandan motosikletlerinin bakımını yaptırıyor.

        Bahçıvan Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Süer, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu motosiklet konseptli kafeyi üç yıl önce hizmete açtı.

        Motosiklet ve kaskları dekor olarak kullandığı kafenin bir bölümünü tamirhaneye çeviren Süer, bir yandan müşterilerini ağırlarken bir yandan da arızalanan motosikletleri tamir ediyor.

        Genellikle motosiklet sürücülerinin uğradığı kafeye gelenler, farklı modellerdeki motosikletlerle fotoğraf çektiriyor.

        - "Motorlarının bakımını kafemizde yaptırıyorlar"

        20 yıldır motosiklet kullanan Süer, AA muhabirine, kafesine gelen müşterilerine yiyecek içecek dışında motosiklet tamir hizmeti verdiğini söyledi.

        Müşterilerin hizmetten memnun kaldığını belirten Süer, "Ülkemizde çok nadir bir hizmeti müşterilerimize sunuyoruz. Kafemize gelen müşterilerimiz hem yiyecek, içeceklerini tüketiyor hem de onların motosikletlerini tamir ediyoruz. Kafemiz, yurt dışı ve şehir dışından tura çıkan motosiklet gruplarının uğrak noktası oldu. Motorlarının bakımını kafemizde yaptırıyorlar. Günde 5'ten fazla motor tamir ediyorum." dedi.

        Farklı konseptteki iş yerinin herkesin dikkatini çektiğini anlatan Süer, şunları kaydetti:

        "Hayalimde motosiklete binen, motosiklet seven ve bu ambiyans içinde bulunmak isteyenler için kafe açmak vardı. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Kafemize motosiklet severler, sürenler ve görmek isteyenler geliyor. Bu konseptteki kafenin Türkiye'nin her yerinde olmasını istiyorum. Böyle bir planım var. Kafede servis hizmeti ve sürüş eğitimleri de veriyoruz. Motosiklet sürmeye yeni başlayacaklara yardımcı oluyoruz. Kafemize gelenler motosikletler hakkında bilgi alabiliyor."

        - "Açıldığı günden bu yana bu kafenin müşterisiyim"

        Kafeye gelen motosiklet sürücüsü Merve Gezici ise "Açıldığı günden bu yana bu kafenin müşterisiyim. Burası, motorcuların toplanabildiği bir yer. Kafe açıldığında mutlu oldum. Burada motosikletle alakalı her şeyi öğrendim. Motosikletimiz arıza verdiğinde burada tamir ediliyor."

        Avşar Sartik de motosiklet servis bölümünün olmasının kafeye ilgilerini artırdığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        Hırsız kadın kılığına girip evlere dadandı!
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        ABD'de anketlerde son durum ne?
        Mourinho'ya alışın
        Mourinho'ya alışın
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        İddia: Haniye suikastının dakika dakika detayları
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Park yeri kavgasında baba ve oğlunu öldürdü!
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        TÜİK'ten enflasyon açıklaması: Manipülasyon yapılıyor
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "2.5 milyar dolarlık dış finansman son aşamada"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        "Sıkıntının kaynağı ileri üçlü"
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Tom Hardy'den Yusuf Dikeç paylaşımı
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Uyurken üzerinden kamyon geçen küçük kız feci şekilde can verdi!
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Ex'ten next oldu
        Ex'ten next oldu
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Kerem'den küfür iddiasına yalanlama
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Tuvaletteyken bu alışkanlıktan bir an önce vazgeçin!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Emniyet şeridinde öldüren kaza!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Adana Kozan'da peş peşe 3 deprem!
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam
        Kamu işçisine yüzde 20,67 zam

        Benzer Haberler

        İnci kefali, 15 bin kişinin geçim kaynağı
        İnci kefali, 15 bin kişinin geçim kaynağı
        Başkale'de çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı
        Başkale'de çıkan yangında 4 bin bağ ot yandı
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı
        Başkale Kaymakamı Erdoğan, göreve başladı
        Van Gölü'nde yüzen çocukların saçları sarı oluyor
        Van Gölü'nde yüzen çocukların saçları sarı oluyor
        Doğaseverler hareketli yaşamı özendirmek için 51 kilometre yürüdü
        Doğaseverler hareketli yaşamı özendirmek için 51 kilometre yürüdü
        Van'da jandarmanın yakaladığı 228 şüpheliden 52'si tutuklandı
        Van'da jandarmanın yakaladığı 228 şüpheliden 52'si tutuklandı