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        Van'da 63 yıldır arkeolojik kazı yapılan Çavuştepe Kalesi, kazı evine kavuşuyor

        Van'ın Gürpınar ilçesinde 63 yıldır arkeolojik kazıların yürütüldüğü Çavuştepe Kalesi'nde kazı evi inşa ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:41 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:41
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        Van'da 63 yıldır arkeolojik kazı yapılan Çavuştepe Kalesi, kazı evine kavuşuyor
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        Van'ın Gürpınar ilçesinde 63 yıldır arkeolojik kazıların yürütüldüğü Çavuştepe Kalesi'nde kazı evi inşa ediliyor.

        Urartu Kralı II. Sarduri tarafından M.Ö. 764-734 yılları arasında yaptırılan Çavuştepe Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 63 yıldır arkeolojik kazılar yürütülüyor.

        Şu ana kadar yüzlerce buluntunun günyüzüne çıkarıldığı kalede, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca kazı evi inşa edilmesi için çalışma başlatıldı.

        Kalenin eteklerinde 500 metrekare alanda üç blok şeklinde inşasına başlanan kazı evinde, sosyal donatı alanları, kazı ekibinin konaklayacağı odalar, turist karşılama merkezi, depo, çalışma ofisleri, data merkezi, buluntuların araştırıldığı bölüm, seramik odası, mutfak, kafeterya ve lavabolar yer alacak.

        Çalışmaları inceleyen Vali Ozan Balcı, yaptığı açıklamada, eğitim, spor, sağlık, ulaşım, kültür ve sanatta kentin gelişimi için çaba sarf ettiklerini söyledi.

        Van'ın kadim bir geçmişe sahip olduğunu belirten Balcı, "İlimizin çeşitli bölgelerinde arkeolojik kazılar yapılıyor. Bu kazılar ilimiz için çok kıymetli. Kazı alanlarından biri de Çavuştepe Kalesi. Hocalarımız burada kazılar yaparak çok değerli eserleri ortaya çıkarıyorlar. Bunlar Van Müzesi'nde sergileniyor. Biz de bilim insanlarının işlerini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Burası bittiğinde bilim insanları ve arkeologlar daha rahat bir ortamda kazı yapabilecek." dedi.

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu da modern bir kazı evinin inşa edildiği ifade etti.

        Kalenin 63 yıl sonra kazı evine kavuşacağını anlatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Modern çalışma ofisleri, arkeolojik kazılarda çıkan buluntuların yerinde inceleneceği odalar, turistler için karşılama merkezi olacak. 63 yıllık kazı sezonu geçiren kale bir kazı evine kavuşacak. Bilim insanları burada konferanslar verecek. Turistler daha iyi şekilde karşılanacak. İremir Höyüğü'nde kazı çalışmaları yapacak ekip de burayı kullanacak. Data merkezi diye bir alan da olacak. Buluntularla ilgili kayıtlar bu data merkezinde işlenecek. Kazı işlemlerinin tüm ayrıntıları burada yer alacak. Turistler animasyon gösterileriyle kale hakkında bilgi sahibi olacaklar. Bu anlamda Valimiz Ozan Balcı'ya teşekkür ediyorum."

        Proje koordinatörü Murat Şen de "Buraya normal bir inşaat yapmıyoruz, sit alanındaki dokuyu bozmadan bir süreç izliyoruz. Çalışmalar kaleyle entegre bir süreçle ilerliyor. Tamamen çelik konstrüksiyondan yapılıyor. Tüm mevsimlerde kullanılabilecek." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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