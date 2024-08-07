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        Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Şamiloğlu'ndan TMO'nun ürün alımıyla ilgili açıklama

        Van'ın Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa teslimi için randevu sisteminin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 12:23 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:23
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        Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Şamiloğlu'ndan TMO'nun ürün alımıyla ilgili açıklama
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        Van'ın Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) buğday ve arpa teslimi için randevu sisteminin hizmet vermeye başladığını bildirdi.

        Şamiloğlu, yaptığı açıklamada, Van'da buğday ve arpa üreticilerinin biçerdöverlerle yaptıkları hasadın büyük bir kısmını tamamladıklarını belirtti.

        TMO'nun bu yıl ürünleri Organize Sanayi Bölgesinde almaya başladığını belirten Şamiloğlu, "İlimizde daha önce TMO bulunmamaktaydı. Alım ve satışlar genelde Muş'taki TMO'dan yapılıyordu. Kentteki Ziraat Odalarımızın çabaları ve siyasi parti temsilcilerimizin destekleriyle TMO Van Şube Müdürlüğü 2023'te ilimizde kuruldu. Van'ın yanı sıra Hakkari'deki üreticilerimiz de ürünlerini burada değerlendiriyor. TMO'nun ilimizde kurulmasını önemli buluyorum." dedi.

        TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerin zorlukla karşılaşmamaları için Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki bilgilerini güncellemeleri ve randevu almaları gerektiğini anlatan Şamiloğlu, şunları kaydetti:

        "Üreticiler randevularını, https://randevu.tmo.gov.tr adresi ile e-Devlet üzerinden alabilir. Ürünler, resmi tatil ve pazar günleri hariç alınıyor. TMO'ya teslim eden üreticilerimizin ürün bedeli ödemeleri, teslimatı müteakip 45 gün içinde banka hesaplarına yatacak."

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