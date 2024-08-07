Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şubesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada kurt yavrularının fotoğraflarının paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

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