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        Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı

        Van'ın Çaldıran ilçesinde kurt yavrularını yakalayarak fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan kişiye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:38 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:38
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        Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı
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        Van'ın Çaldıran ilçesinde kurt yavrularını yakalayarak fotoğraflarını sosyal medya üzerinden paylaşan kişiye para cezası verildi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şubesinin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, sosyal medyada kurt yavrularının fotoğraflarının paylaşılması üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Yakaladığı 2 kurt yavrusunu beslediği tespit edilen kişiye 26 bin 839 lira para cezası uygulandı.

        Kurt yavruları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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