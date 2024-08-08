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        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu

        Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 15:53 Güncelleme: 08.08.2024 - 15:53
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        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu
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        Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Mehmet Salih Bülent Sadioğlu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde konakladığı otelin odasında ölü bulundu.

        Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

        Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren arkadaşları, Sadioğlu'nu yerde hareketsiz halde buldu.

        İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sadioğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Sadioğlu'nun cenazesi, incelemenin ardından savcılık talimatıyla otopsi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

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