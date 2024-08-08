Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında ölü bulundu

Bülent Sadioğlu ve arkadaşlarının otele dün giriş yaptığı belirtildi.

Görev için gittiği Yüksekova'da İpekyolu Caddesi'ndeki otelde konaklayan Sadioğlu'nun (53) kahvaltıya inmediğini fark eden arkadaşları, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

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