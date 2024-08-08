AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İpekyolu ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Türkmenoğlu, her zaman hizmet etme gayreti içinde olduklarını söyledi.

Kentte yapılan yatırımlardan söz eden Türkmenoğlu, "İlimizin sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermek, yeni projeleri hayata geçirmek için bakanlıklarla görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Türkiye'de en fazla mera ve yaylanın Van'da olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti: