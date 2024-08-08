Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 18:32 Güncelleme: 08.08.2024 - 18:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        İpekyolu ilçesinde bir otelde düzenlenen programda konuşan Türkmenoğlu, her zaman hizmet etme gayreti içinde olduklarını söyledi.

        Kentte yapılan yatırımlardan söz eden Türkmenoğlu, "İlimizin sağlık, sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitimine katkı sunmak istiyoruz. Bu konuda tespit ettiğimiz eksiklikleri gidermek, yeni projeleri hayata geçirmek için bakanlıklarla görüşmeler yapıyoruz." dedi.

        Türkiye'de en fazla mera ve yaylanın Van'da olduğunu belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

        "Su kaynaklarına önem veriyoruz. Gölet ve baraj projelerini hayata geçirmek için çalışma yürütüyoruz. İlimize 12 gölet daha kazandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanabilmesini sağlama gayretindeyiz. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsünün yanındaki 40 dönüm araziye 800 yataklı yeni hastane binasının inşası için çalışma yürütülüyoruz. İpekyolu, Muradiye, Başkale, Bahçesaray ve Gevaş ilçelerine de hastaneler yapacağız. İlimizin her alanda gelişmesini önemsiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi
        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Togg T10F'in test süreci başladı
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında öl...
        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında öl...
        Evlat eylemine katılan babadan kızına, 'Teslim ol' çağrısı
        Evlat eylemine katılan babadan kızına, 'Teslim ol' çağrısı
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van kedisi sahiplendirmede bu yılki hedef 100'ün üzerine çıkmak
        Van kedisi sahiplendirmede bu yılki hedef 100'ün üzerine çıkmak
        Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı
        Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı
        Çatak Kaymakamı Kılıç, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi
        Çatak Kaymakamı Kılıç, kurum çalışanlarıyla bir araya geldi