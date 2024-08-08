Van'da lösemili çocuklar için sergi açıldı

Usta öğretici Neslihan Bilge de sergide birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını ifade etti.

Yıldırım, "Yaklaşık 6 ay önce atölyemize gelen hocalarımızla beraber ortak bir karar aldık. Hastanede yatan lösemi kardeşlerimizin yararına bir sergi hazırlamayı planladık. Oradaki kardeşlerimiz için 6 ayda 80 ürün hazırlandı." dedi.

Urartu Sanat Atölyesi'ndeki usta öğreticiler tarafından Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide elde edilecek gelir, lösemi hastalarına bağışlanacak.

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