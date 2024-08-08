Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da lösemili çocuklar için sergi açıldı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde lösemili çocuklar için sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 19:40 Güncelleme: 08.08.2024 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da lösemili çocuklar için sergi açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'ın İpekyolu ilçesinde lösemili çocuklar için sergi açıldı.

        Urartu Sanat Atölyesi'ndeki usta öğreticiler tarafından Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide elde edilecek gelir, lösemi hastalarına bağışlanacak.

        Urartu Sanat Atölyesi yöneticisi Adem Yıldırım, sergiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

        Yıldırım, "Yaklaşık 6 ay önce atölyemize gelen hocalarımızla beraber ortak bir karar aldık. Hastanede yatan lösemi kardeşlerimizin yararına bir sergi hazırlamayı planladık. Oradaki kardeşlerimiz için 6 ayda 80 ürün hazırlandı." dedi.

        Usta öğretici Neslihan Bilge de sergide birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Size final yakışır!
        Size final yakışır!
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi
        Sarıyer'de şaşkına çeviren görüntü: Yerden alevler yükseldi
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu
        AK Parti Van Milletvekili Türkmenoğlu, gazetecilerle buluştu
        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında öl...
        Hakkari'de Türkiye Petrolleri Arama Daire Başkanı Sadioğlu otel odasında öl...
        Evlat eylemine katılan babadan kızına, 'Teslim ol' çağrısı
        Evlat eylemine katılan babadan kızına, 'Teslim ol' çağrısı
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
        Van kedisi sahiplendirmede bu yılki hedef 100'ün üzerine çıkmak
        Van kedisi sahiplendirmede bu yılki hedef 100'ün üzerine çıkmak
        Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı
        Sosyal medyada fotoğrafları paylaşılan kurt yavruları koruma altına alındı