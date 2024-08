Gezici Kütüphane, kırsaldaki çocukları kitapla buluşturuyor

NEVZAT UMUT UZEL - Van'daki Gezici Kütüphane, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kitaplara ulaşmasını sağlıyor.

Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce geçen yıl tasarımı değiştirilen ve yeni kitaplarla donatılan Gezici Kütüphane, 2012'den bu yana yaz, kış demeden yolları aşarak kırsalda yaşayan çocukları kitaplarla buluşturuyor.

İçerisindeki 3 bin 500'den fazla kitapla en ücra mahallelere dahi giden Gezici Kütüphane, öğrencilere internete erişim imkanı da veriyor.

Son olarak kente 35 kilometre uzaklıktaki Alaköy Mahallesi'ne giden Gezici Kütüphane, kapılarını Kur'an kursu öğrencileri için açtı.

Kütüphane hizmetini kırsalda yaşayanlara Gezici Kütüphane aracılığıyla verdiklerini belirten Pişkin, "Kütüphaneye ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımıza amacına uygun tasarlanmış ve içerisinde her türden kitabın olduğu aracımızla hizmet götürüyoruz. 2012'den bu yana gitmediğimiz yer kalmadı. Araçta her yaş grubuna ait kitaplar var." dedi.

Gezici Kütüphane ile her yere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

"Okuma alışkanlığını kazandırmak için her yere gidiyoruz. Aracımız gittiği bölgeye 15 gün sonra yeniden gidiyor. İlk gittiğimizde ödünç kitap veriyoruz. 15 gün sonra yeniden gidiyoruz ve ilk verdiğimiz kitapları alıp yenilerini veriyoruz. Vatandaşlarımızı her koşulda kitapla buluşturuyoruz. Kışın daha çok okulları ziyaret ediyoruz. Yazın ise Kur'an kurslarına, kırsallardaki toplanma alanlarına gidiyoruz. Plajlara ve kamp alanlarına da gitmeye hazırlanıyoruz. Her koşulda, her kesime hizmet veriyoruz. Yediden yetmişe herkese kütüphanemizi ulaştırıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz."