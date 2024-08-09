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        Gezici Kütüphane, kırsaldaki çocukları kitapla buluşturuyor

        NEVZAT UMUT UZEL - Van'daki Gezici Kütüphane, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kitaplara ulaşmasını sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:51 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:51
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        Gezici Kütüphane, kırsaldaki çocukları kitapla buluşturuyor
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        NEVZAT UMUT UZEL - Van'daki Gezici Kütüphane, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların kitaplara ulaşmasını sağlıyor.

        Valilik ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce geçen yıl tasarımı değiştirilen ve yeni kitaplarla donatılan Gezici Kütüphane, 2012'den bu yana yaz, kış demeden yolları aşarak kırsalda yaşayan çocukları kitaplarla buluşturuyor.

        İçerisindeki 3 bin 500'den fazla kitapla en ücra mahallelere dahi giden Gezici Kütüphane, öğrencilere internete erişim imkanı da veriyor.

        Son olarak kente 35 kilometre uzaklıktaki Alaköy Mahallesi'ne giden Gezici Kütüphane, kapılarını Kur'an kursu öğrencileri için açtı.

        - "2012'den bu yana gitmediğimiz yer kalmadı"

        İl Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Sait Pişkin, AA muhabirine, Gezici Kütüphaneyi her kesimin okuyabileceği kitaplarla donattıklarını söyledi.

        Kütüphane hizmetini kırsalda yaşayanlara Gezici Kütüphane aracılığıyla verdiklerini belirten Pişkin, "Kütüphaneye ulaşma imkanı olmayan vatandaşlarımıza amacına uygun tasarlanmış ve içerisinde her türden kitabın olduğu aracımızla hizmet götürüyoruz. 2012'den bu yana gitmediğimiz yer kalmadı. Araçta her yaş grubuna ait kitaplar var." dedi.

        Gezici Kütüphane ile her yere ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Pişkin, şunları kaydetti:

        "Okuma alışkanlığını kazandırmak için her yere gidiyoruz. Aracımız gittiği bölgeye 15 gün sonra yeniden gidiyor. İlk gittiğimizde ödünç kitap veriyoruz. 15 gün sonra yeniden gidiyoruz ve ilk verdiğimiz kitapları alıp yenilerini veriyoruz. Vatandaşlarımızı her koşulda kitapla buluşturuyoruz. Kışın daha çok okulları ziyaret ediyoruz. Yazın ise Kur'an kurslarına, kırsallardaki toplanma alanlarına gidiyoruz. Plajlara ve kamp alanlarına da gitmeye hazırlanıyoruz. Her koşulda, her kesime hizmet veriyoruz. Yediden yetmişe herkese kütüphanemizi ulaştırıyoruz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz."

        - "Kitaba ulaşma şansımız olmuyor"

        Alaköy Mahallesi Camisi İmamı Adem Sarı ise "Kırsalda olduğumuz için kitaba ulaşma şansımız olmuyor. Gezici Kütüphane'nin mahallemize kadar gelmesi ve bizleri kitaplarla buluşturması çok güzel oldu. Çocuklarımızın ufuklarının açılması için bol bol kitap okumaları gerekiyor." diye konuştu.

        Kitap okumayı çok sevdiğini belirten 14 yaşındaki İbrahim Eren Aysen de "Gezici Kütüphanede çok kitap çeşitliliği var. Bu da bizi mutlu etti. 15 gün sonra yine gelecekler ve kitabımızı bitirip yeni kitaplar alacağız." ifadelerini kullandı.

        Kırsalda kitaplara ulaşmanın zorluğuna dikkati çeken 13 yaşındaki Rana Baycan da Gezici Kütüphane sayesinde farklı kitaplarla tanıştığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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