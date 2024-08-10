İçişleri Bakanı Yerlikaya, 6. Cilo Festivali'nde konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Allah'ın izniyle teröristan devletçikleri kurmaya müsaade etmemek için gece gündüz demeden bu görkemli dağların yamaçlarında, kaç metre olursa olsun o karların, buzların olduğu zor iklimde dahi orada kardeşliğe pusu kuran kim varsa onları etkisiz hale getirmekte kararlıyız." dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali'ne katılan Bakan Yerlikaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 30 bin insanın festival heyecanına ortak olmak için kente geldiklerini söyledi.

Bu yıl festivalin altıncısının düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Ailemizle beraber bu heyecana ortak olmak, katılmak için geldik. Buradan sesleniyoruz, bin yıldan beri bu topraklarda kardeşçe yaşıyoruz. Bu kardeşliğimize pusu kurmaya, gölge düşürmeye cüret ediyorlar. Terörle, kararlılıkla mücadele ediyoruz." dedi. - "Geldiğimiz nokta artık bu işin bittiği yerdir" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük ve güçlü Türkiye ideali için 22 yıldır çalıştığını bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, aziz vatan topraklarında 85 milyon aziz milletimizin kardeşliğine hiç kimse ama hiç kimsenin gölge düşürmesine, pusu kurmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Terörün son çırpınışları. Ne noktaya geldiklerini görüyoruz. Hakkari'de çağlayan bu neşenin, ümidin, büyük ve güçlü Türkiye idealine nasıl sarıldığının heyecanını yaşayalım. Festival buna atılan imzadır. Başta Mehmetçiğimiz olmak üzere İçişleri Bakanlığımızdaki güvenli birimlerimiz, Milli İstihbarat Teşkilatımızla beraber, devletimiz ve milletimizle bir, beraber gece gündüz demeden kardeşliğimizi sonsuza dek sürdürme noktasında kararlıyız. Allah'ın izniyle teröristan devletçikleri kurmaya müsaade etmemek için gece gündüz demeden bu görkemli dağların yamaçlarında, kaç metre olursa olsun o karların, buzların olduğu zor iklimde dahi orada kardeşliğe pusu kuran kim varsa onları etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Millet hiçbir şekilde terörün olmasını istemiyor. Geldiğimiz nokta artık bu işin bittiği yerdir."

Festival için kurulan sahnede de katılımcılara hitap eden Yerlikaya, artık hiç kimsenin kardeşliğe pusu kuramayacağını, birlik ve beraberliğe gölge düşüremeyeceğini vurguladı. Yerlikaya, 40 yıldan beri 40 bin şehidin verildiği hatırlatarak, "Demin burada halay çekmedik mi? Kürtçe şarkılar, zılgıt çekmedik mi? Ey Türkiye, aziz milletimiz, size Cilo Fest'ten gönülden diyoruz, biz kardeşiz. Hiç kimse bin yıldan beri yaşadığımız bu aziz vatanda birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize halel getiremeyecek. Buna yürekten inanıyoruz. Buraya gelebilen 30 bin kardeşimin gözlerinde, gönüllerinin bunu söylediğini görüyorum. Allah'a şükürler olsun." diye konuştu.

Festivale sadece Hakkari ve Yüksekova'dan değil ülkenin dört bir yanından insanların katıldığına dikkati çeken Yerlikaya, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Burada büyüklerimiz, gençlerimiz ve bebeklerimiz var. Yani yediden yetmişe herkes var. Alanda Türkiye'nin dört bir yanından gelenleri gördüm. Her yerden geliyorlar. Artık Hakkari, Doğu ve Güneydoğu, güzel şehirlerimizde bu pusu, terör gölgesi kalktığı için bu güzellikler yani turizmle ilgili zenginliklerimiz ortaya çıktı. Allah'ın izniyle daha da çıkacak. Sadece 85 milyon kardeşlerimiz değil, dünyanın her yerinden 4 bin 135 metredeki Cilo Uludoruk'a tırmanmak için gelenler, geldiği zaman Uludoruk'un ululuğunu görecek ama Hakkari'nin o güzel misafirperverliğini, çay ikramını, sofrasını, güzel tebessümleri gördüğü zaman 'biz niye daha önce buraya gelmedik' diyecekler. Tıpkı bu alana ilk kez gelenlerin söylediği gibi. Bu gecikmenin sorumlusu o terördür. Ama şimdi Allah'ın izniyle bitme noktasında. Sınırlarımızın içinde de dışında da kardeşliğimizin, kucaklaşmamızın önünde engel olan teröristleri tamamen kazıyıp atmakta kararlıyız."