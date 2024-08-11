Hakkari'de düzenlenen "6. Cilo Festvali" sona erdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri'nde düzenlenen "6. Cilo Festivali" tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla "Milli Park" ilan edilen İkiyaka Dağları'ndaki Sat Buzul Gölleri, sağlanan huzur ortamıyla iki gün boyunca kültür, sanat ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yaptı.

Hakkari Valiliğince bu yıl altıncısı düzenlenen festivale katılan binlerce doğasever, 3 bin 400 rakımlı Sat Buzul Gölleri ve çevresinde doğayla iç içe zaman geçirdi.

Rafting, kano, doğa yürüyüşü, konserler ve flyboard gibi etkinliklerin yapıldığı, katılımcıların halay çektiği festival, renkli görüntülerle sona erdi.