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        Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:46
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        Van'da terör operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

        Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturmalar kapsamında 4-11 ağustosta düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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