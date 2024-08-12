Van'da farklı suçlardan aranan 208 şüpheli yakalandı
Van'da farklı suçlardan aranan 208 şüpheli yakalandı.
Van'da farklı suçlardan aranan 208 şüpheli yakalandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet amirlikleri ekiplerince 4-11 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 208 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunduğu belirlenen 33'ü cezaevine gönderildi.
Operasyonlarda, 3 tabanca, tüfek, 18 fişek, 2 çalıntı motosiklet, dizüstü bilgisayar, 88 bin lira ve bazı malzemeler ele geçirildi.
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