Van'da farklı suçlardan aranan 208 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda, 3 tabanca, tüfek, 18 fişek, 2 çalıntı motosiklet, dizüstü bilgisayar, 88 bin lira ve bazı malzemeler ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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