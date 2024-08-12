Çaldıran Kaymakamı Bakan'a ziyaretler sürüyor
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.
Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.
AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve teşkilat mensupları, göreve başlayan Kaymakam Bakan'ı makamında ziyaret etti.
Bir süre Bakan ile sohbet eden Çiftçi, ilçedeki çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.
Bakan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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