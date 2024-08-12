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        Çaldıran Kaymakamı Bakan'a ziyaretler sürüyor

        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:26
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        Çaldıran Kaymakamı Bakan'a ziyaretler sürüyor
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        Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

        AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve teşkilat mensupları, göreve başlayan Kaymakam Bakan'ı makamında ziyaret etti.

        Bir süre Bakan ile sohbet eden Çiftçi, ilçedeki çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

        Bakan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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