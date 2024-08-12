Çaldıran Kaymakamı Bakan'a ziyaretler sürüyor

Bir süre Bakan ile sohbet eden Çiftçi, ilçedeki çalışmalarla ilgili görüş alış verişinde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Ali Çiftçi ve teşkilat mensupları, göreve başlayan Kaymakam Bakan'ı makamında ziyaret etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı Süleyman Bakan'a "hayırlı olsun" ziyaretleri devam ediyor.

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