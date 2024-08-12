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        Van'da 196 gram esrar ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde bir araçta 196 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 13:42 Güncelleme: 12.08.2024 - 13:42
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        Van'da 196 gram esrar ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde bir araçta 196 gram esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

        7 Ağustos'ta yabancı plakalı bir araçta narkotik dedektör köpeği "Patos" ile yapılan aramada, 9 paket halinde 196 gram esrar ile esrar yapımında kullanılan aparat ele geçirildi.

        Gözaltına alınan sürücü, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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