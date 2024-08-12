Van'da 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, 6-8 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde tütün, makaron, makaron dolum makinası, nargile tütünü, nargile kömürü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.