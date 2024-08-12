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        Van'da 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi

        Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 20:42 Güncelleme: 12.08.2024 - 20:42
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        Van'da 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi
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        Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

        Bu kapsamda, 6-8 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde tütün, makaron, makaron dolum makinası, nargile tütünü, nargile kömürü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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