Van'da 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde makaron ve tütün ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, 6-8 Ağustos'ta düzenlenen operasyonlarda 1 milyon 220 bin lira değerinde tütün, makaron, makaron dolum makinası, nargile tütünü, nargile kömürü ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan iki şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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