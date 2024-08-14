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        "Van'ın Pamukkale'si" turizmin yeni rotası haline geldi

        MESUT VAROL - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve doğal oluşumlarıyla Pamukkale'yi andıran travertenler, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:12 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:12
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        "Van'ın Pamukkale'si" turizmin yeni rotası haline geldi
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        MESUT VAROL - Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve doğal oluşumlarıyla Pamukkale'yi andıran travertenler, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

        Kente 150 kilometre uzaklıktaki Dereiçi Mahallesi'nde bulunan travertenler, rengarenk kireçtaşı terasları ve mineralli su havuzlarıyla dikkati çekiyor.

        Patika yollardan yarım saatlik yürüyüşle ulaşılan travertenler, doğal oluşumları, temiz havası ve yeşil doğasıyla "saklı bir cennet" olarak tanımlanıyor.

        Pamukkale'deki oluşumlara benzerliğiyle bilinen travertenler, özellikle yaz aylarında hem turistlerin hem de turizm acentelerinin en sık tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

        Bölgeye gelen ziyaretçiler, dağların arasında akan sularla çevresinde serinlik oluşan travertenlerde güzel manzaranın tadını çıkarıyor.

        - "Gelenler, hayranlıkla bakıyor"

        Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Hüseyin Demez, AA muhabirine, kente travertenleri görmeye gelenlerin sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

        Bölgenin turizme kazandırılması için çalışma yürütülmesi gerektiğini belirten Demez, şunları kaydetti:

        "Burası Pamukkale'yi aratmıyor. Her yıl turist getirerek, buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yol biraz meşakkatli olmasına rağmen insanlar buraya geliyor. Gelenler, hayranlıkla bakıyor. Gerçekten görülmeye değer. Buranın hak ettiği değeri görmesini istiyoruz. Suyu azalmış durumda. Ziyaretçilerin çevreyi kirletmemeleri gerekiyor. Suyun kirlenmemesi için ayakkabıyla girilmemeli. Herkesin buraya sahip çıkması gerekiyor."

        - "Hayran kaldım"

        Siirt'ten gelen Halime Toptal, "Başkale'deki travertenlere hayran kaldık. Buraya gelirseniz, Pamukkale'ye gitmenize gerek kalmayacak. O kadar güzel bir yer. Çok güzel doğal oluşumlar var. Buraya gelenlerin çok hassas davranması gerekiyor. Ayakkabıyla basılmaması lazım." dedi.

        İlk kez travertenleri gördüğünü ifade eden Dilan Yacan da "Bence herkesin burayı görmesi gerekiyor. Hayran kaldım. Pamukkale'den bir farkı yok. Bir yandan yemyeşil dağlar, diğer yandan tertemiz su. Bir sonraki gelişimde arkadaşlarımı da getireceğim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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