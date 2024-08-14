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        Van'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

        Van'da "2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:44
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        Van'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
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        Van'da "2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

        Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, Kur'an kursları ve anaokullarına destek verdiklerini söyledi.

        Öğrencileri tebrik eden Balcı, "Bu işler insana yapılan yatırımlardır. Güzel işler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Diyanet teşkilatındaki arkadaşlarımız da aşkla, şevkle, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, canla başla memleketimizin imarına, ihyasına katkı sağlıyorlar." dedi.

        AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk de "Gençlerimizi maneviyat noktasında kaybetme noktasına geldik. Bugün muhteşem bir şey gördüm. Gençlerimiz sadece ailelerine ve değerlerine değil, aynı zamanda dünyanın gözünü kapattığı Filistin'deki zulme karşı ciddi bir ses verdiler." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından bilgi yarışmasında dereceye giren 100 çocuğa bisiklet, 500 çocuğa da ayakkabı hediye edildi.

        Programa, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem ve İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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