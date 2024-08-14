Van'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi

Van'da "2024 Yılı Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı" düzenlendi.

Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Vali Ozan Balcı, yaptığı konuşmada, Kur'an kursları ve anaokullarına destek verdiklerini söyledi.

Öğrencileri tebrik eden Balcı, "Bu işler insana yapılan yatırımlardır. Güzel işler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Diyanet teşkilatındaki arkadaşlarımız da aşkla, şevkle, gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden, canla başla memleketimizin imarına, ihyasına katkı sağlıyorlar." dedi.