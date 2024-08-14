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        Pandomim sanatçısı Erdem, gösterileriyle çocukların yüzünü güldürüyor

        Van'da pandomim sanatçısı Mustafa Erdem, gösterileriyle çocukları eğlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:56
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        Pandomim sanatçısı Erdem, gösterileriyle çocukların yüzünü güldürüyor
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        Van'da pandomim sanatçısı Mustafa Erdem, gösterileriyle çocukları eğlendiriyor.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Sanat Dalı'nda eğitim alan Erdem, 8 yıldır Van'da etkinliklere katılıyor.

        Yüzünü beyaza boyayarak caddelerde gösteriler yapan Erdem, sanatıyla çocukları eğlendiriyor.

        Erdem, televizyonda izlediği gösteriden etkilenerek bu sanata başladığını söyledi.

        Sokak sanatının insanlar üzerinde bıraktığı etkiden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, "Yaptığım, tamamen sokak sanatı. Yüzümü boyasam da boyamasam da biraz muzip bir yanım var. Renkli bir kişiliğe sahibim. Sokakta anlık performanslar sergilerim. İnsanlarda bir tebessüm uyanıyor, gülüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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