Pandomim sanatçısı Erdem, gösterileriyle çocukların yüzünü güldürüyor
Van'da pandomim sanatçısı Mustafa Erdem, gösterileriyle çocukları eğlendiriyor.
Van'da pandomim sanatçısı Mustafa Erdem, gösterileriyle çocukları eğlendiriyor.
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Pantomim Sanat Dalı'nda eğitim alan Erdem, 8 yıldır Van'da etkinliklere katılıyor.
Yüzünü beyaza boyayarak caddelerde gösteriler yapan Erdem, sanatıyla çocukları eğlendiriyor.
Erdem, televizyonda izlediği gösteriden etkilenerek bu sanata başladığını söyledi.
Sokak sanatının insanlar üzerinde bıraktığı etkiden mutluluk duyduğunu belirten Erdem, "Yaptığım, tamamen sokak sanatı. Yüzümü boyasam da boyamasam da biraz muzip bir yanım var. Renkli bir kişiliğe sahibim. Sokakta anlık performanslar sergilerim. İnsanlarda bir tebessüm uyanıyor, gülüyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor." dedi.
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