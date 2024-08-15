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        Van Gölü'ndeki kumsalda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanıyorlar

        Van'ın Erciş ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Van Gölü sahilinde oluşturulan zorlu parkurda antrenman yaparak güç topluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:38 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:38
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        Van Gölü'ndeki kumsalda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanıyorlar
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        Van'ın Erciş ilçesinde Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) sınavlarına hazırlanan öğrenciler, Van Gölü sahilinde oluşturulan zorlu parkurda antrenman yaparak güç topluyor.

        Kaymakamlığın destekleriyle İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından imkanı olmayan öğrenciler için düzenlenen ücretsiz kursa 120 öğrenci katılıyor.

        Van Gölü kıyısındaki kumsalda oluşturulan zorlu parkurda eğitim alan öğrenciler, POMEM ve BESYO yetenek sınavlarına hazırlanıyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, yaptığı açıklamada, iç ve dış saha şeklinde iki antrenman yaparak öğrencileri sınavlara hazırladıklarını söyledi.

        İç saha antrenmanlarında öğrencilerin esneklik, çabukluk ve denge alanında gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Yaşar, şunları kaydetti:

        "Dış antrenmanlarda ise çeviklik ve kuvvet konusunda çocuklarımıza destek sunuyoruz. Van Gölü'nün bu güzel eşsiz ortamında, mavi ve yeşilin birleştiği ortamda çocuklarımıza bu hizmeti sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Onlar bizim geleceğimiz. Çocuklarımızın daha güzel yerlerde olmasını istiyoruz. Van Gölü'nü tercih etmemizin sebebi, kumdaki idmanın ağırlık açısından çocuklara ayrı bir güç katması."

        Kursa katılan Muhammet Polat da "BESYO özel yetenek sınavına hazırlanan bir sporcuyum. Daha önce bu parkurlar ücretliydi. Bu sene kurs, ücretsiz veriliyor. Ekipçe en iyi dereceleri yapıp istediğimiz bölümlere gitmek istiyoruz. Bu nedenle göl kıyısındaki kumsalda çalışmak bize güç katıyor." dedi.

        Öğrenci Nursima İşler ise "Verimli ve disiplinli bir antrenmanla hazırlanıyoruz. Bize bu imkan sağlandığı için mutluyuz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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