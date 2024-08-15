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        Van'da kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi

        Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 12:56 Güncelleme: 15.08.2024 - 12:56
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        Van'da kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi
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        Van'da Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirdi.

        İpekyolu ilçesindeki kırtasiyelere giren ekipler, çocukların sağlığını ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlerini inceledi.

        Ürün üzerinde etiket olup olmadığını kontrol eden ekipler, okul çantaları, okul kıyafetleri ve kitapların fiyat etiketi ile raf fiyatı ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı.

        Bazı ürünlerden ise sağlığa yönelik güvenli olup olmadığı test edilmek üzere numuneler alındı.

        Denetimlere Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın da katıldı.

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