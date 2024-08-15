Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        Van'da TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı yapıldı

        Van'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 14:02 Güncelleme: 15.08.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'da TÜGVA'nın yaz okulu kapanış programı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Van'da Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) yaz okulu kapanış programı düzenlendi.

        Atatürk Şehir Stadı'nda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler tarafından Filistin'in geleneksel dabke dansı sunuldu, şiirler okundu, ilahiler seslendirildi.

        Etkinlikte konuşan Vali Ozan Balcı, programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        Devletin ve milletin imkanlarını eğitime, bilgiye, bilime ve kültüre sunduklarını belirten Balcı, şunları kaydetti:

        "İlimizi geleceğe hazırlıyoruz, güzel işler yapıyoruz. Sadece vali değil aynı zamanda çocukların ağabeyi, gençlerin destekçisiyim. Türkiye'miz ilerlerken kentimizin de gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, ulaşımdan iletişime kadar birçok alanda çalışma yürütüyoruz. Çocuklarımızın daha iyi eğitim alması için 203 okulun inşaatı davam ediyor. Bunlardan 118'i bağımsız anaokulu. 4 milyon kitabı öğrencilerle buluşturduk. 300 kütüphane yaptık. İlçelerimizde bebek ve çocuk kütüphaneleri yapılıyor. Merkezde büyük bir kültür merkezi inşa ediyoruz. 26 spor salonu, 13 yüzme havuzu, 300 voleybol ve basketbol sahası ile 76 halı saha yaptık."

        Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise TÜGVA'nın eğitim alanında çok güzel işlere imza attığını ifade etti.

        İsrail'in Filistin topraklarında işlediği suçun büyüyerek devam ettiğini aktaran Şevli, şöyle konuştu:

        "İnsanlığın tarih boyunca gördüğü en büyük zulümlerden birine şahitlik ediyoruz. Gençlerimizin Filistin'e, Gazze'ye olan hassasiyetlerini taktirle karşılıyorum. Gönül, Gazze'deki çocukların da özgürce, mutlu bir şekilde okullarına koşarak gitmelerini arzuluyor. İsrail'in yaptığı katliamların, soykırımın bir an önce bitmesini, Filistin halkının özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Yaz okulunda çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığının kazandırmasını da önemli buluyorum. Akademik başarının anahtarı çok kitap okumaktan geçiyor. Kitap okumak matematik, okuduğunu anlama ve analitik düşünme becerisini geliştiriyor. Gençlerin TÜGVA'nın kamplarında kitap okumalarını, ders çalışmalarını, sanat, bilim, robotik atölyelerine katılmalarını çok önemli buluyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim."

        TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Yasin Aslan, öğrencilerin 6 hafta süren yaz okulunda ilmihal, Kur'an-ı Kerim, kültür, sanat, spor alanlarında eğitim aldığını aktardı.

        Aslan, "Van'ın gençliği pırıl pırıl. Gözleri ışık gibi parlıyor. Kudüs'ü tekrar diriltecek olan sizlersiniz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerini duydunuz mu? Çok güzel bir sözü var. 'Bizanslılar korkularından denizi zincirleyecek kadar akıllı ise biz de gemileri karadan yürütebilecek kadar deliyiz ve cesuruz' Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'yı eski hürriyetine kavuşturdu, yani camiye çevirdi. O gün de 'Ayasofya'nın açılması Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir' dedi. Evet gençler size soruyorum. Kudüs'ün sokaklarını tekrar doldurmaya, Gazzeli annelerin, babaların, bebeklerin çığlıklarını sona erdirmeye, Mescid-i Aksa'yı özgürleştirene kadar çalışmaya var mısınız? Hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Ödüllerin verilmesiyle sona eren programa, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet İsa Deniz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Yakalanmamak için cinsiyetini değiştirdi
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Musk'ın yapay zekası tartışma yarattı!
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Avrupa'da dikkat çeken transferler
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Elif Saydam cinayetinde yeni detaylar: Kasaptan satın aldığı silahla katletmiş
        Eski eşi tutuklandı
        Eski eşi tutuklandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Enkazdan 248'inci saatte kurtarılmıştı! Hastanesinde tedavi gördüğü üniversiteyi kazandı
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        Bu fotoğrafta ne görüyorsunuz?
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        "İran İsrail'i düşman olarak görmüyor"
        1 yılda 4 kupa!
        1 yılda 4 kupa!
        Sarai Sierra cinayeti
        Sarai Sierra cinayeti
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        'Son Troyalılar'a ait 4 insan iskeleti inceleniyor
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Manisa ve Çanakkale'de orman yangını: Tarihi yarımada ziyarete kapatıldı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Beren asansörde yaşamını yitirmişti! Bilirkişi raporu çıktı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Kendini açık artırmaya çıkardı
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Düzce'de 1800 yıllık büst bulundu
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Aşırı turiste karşı hangi ülke ne önlem alıyor?
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Galatasaray'dan Arias atağı
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde
        Beşiktaş'ta gözler yeni takviyelerde

        Benzer Haberler

        Van'da kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi
        Van'da kırtasiye ve okul ürünleri denetlendi
        Van Gölü'ndeki kumsalda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanıyorlar
        Van Gölü'ndeki kumsalda BESYO ve POMEM sınavlarına hazırlanıyorlar
        Van'ın "Kadın Yunuslar"ı şehrin güvenliği için motosikletleriyle devriye ge...
        Van'ın "Kadın Yunuslar"ı şehrin güvenliği için motosikletleriyle devriye ge...
        Pandomim sanatçısı Erdem, gösterileriyle çocukların yüzünü güldürüyor
        Pandomim sanatçısı Erdem, gösterileriyle çocukların yüzünü güldürüyor
        Van'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
        Van'da yaz Kur'an kursları kapanış programı düzenlendi
        Van'da 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Van'da 2 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı