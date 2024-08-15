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        Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyareti

        Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 16:10 Güncelleme: 15.08.2024 - 16:13
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        Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyareti
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        Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

        Kaymakam Göktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.

        Güngöralp, Göktaş'a yeni görevinde başarılar diledi.

        Göktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güngöralp ve beraberindeki partililere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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