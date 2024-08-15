Van'da MHP İl Başkanı Güngöralp'ten Kaymakam Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyareti
Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Van'da MHP İl Başkanı Salih Güngöralp, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş'a "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.
Kaymakam Göktaş'ın makamında gerçekleşen ziyarette, ilçenin sorunları ve çözüm yolları konuşuldu.
Güngöralp, Göktaş'a yeni görevinde başarılar diledi.
Göktaş da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Güngöralp ve beraberindeki partililere teşekkür etti.
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