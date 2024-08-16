Bitlis'te keklik yakalayan kişiye 36 bin 412 lira ceza uygulandı

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir araçta arama yaptı.

Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.

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