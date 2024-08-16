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        Bitlis'te keklik yakalayan kişiye 36 bin 412 lira ceza uygulandı

        Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:53 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:53
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        Bitlis'te keklik yakalayan kişiye 36 bin 412 lira ceza uygulandı
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        Bitlis'te 2 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan kişiye 36 bin 412 lira ceza yazıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çeltikli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri bir araçta arama yaptı.

        Araçta, 2 kınalı keklik, 2 tahta kafes ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        DKMP ekiplerine teslim edilen keklikler, doğaya bırakıldı.

        Sürücüye 36 bin 412 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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