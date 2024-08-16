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        Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı

        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 23:27 Güncelleme: 16.08.2024 - 23:27
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        Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı
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        Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler Van'da anıldı.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), Marmara depreminin yıl dönümü dolayısıyla anma töreni ve arama kurtarma tatbikatı düzenlendi.

        AFAD yerleşkesindeki anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Tatbikatta ise AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi, Polis Arama Kurtarma, Hak Arama Kurtarma, Hayrat Arama Kurtarma Birimi ile gönüllülerden oluşan ekip, senaryo gereği enkaz altında kalanları kurtardı.

        AFAD İl Müdür Vekili Taner Eltutan, gazetecilere, 150 kişilik ekiple depremde arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını söyledi.

        Tatbikatın başarıyla tamamlandığını dile getiren Eltutan, "1999 depreminden günümüze kadar 24 yıllık süre içinde birçok deprem yaşadık. Bu depremlerde on binlerce insanımızı kaybettik. Bir o kadarı da yaralandı. Bu kayıpların önüne geçebilmek için AFAD Başkanlığı olarak birçok proje yürütülmekte." dedi.

        Afet öncesi alınacak tedbirlerin önemine dikkati çeken Eltutan, şunları kaydetti:

        "Sivil toplum kuruluşlarına, vatandaşlara ve gönüllülerimize sağladığımız eğitimlerde afet öncesi durumların önemine vurgu yapıyoruz. Afetlerde can ve mal kaybını en aza indirebiliriz. Arama kurtarma faaliyetlerinde dünyadaki en başarılı ülkelerin başında geliyoruz. Can ve mal kaybını sıfıra kadar indirmeyi hedefliyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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