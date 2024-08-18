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        Van'da sağanak taşkına yol açtı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 14:26 Güncelleme: 18.08.2024 - 14:26
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        Van'da sağanak taşkına yol açtı
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        Van'ın İpekyolu ilçesinde sağanağın yol açtığı taşkın nedeniyle bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.

        İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Bostaniçi, Şafak, Kıratlı ve Aşağı Çitli mahallelerinde sağanak nedeniyle bazı dereler taştı.

        Bazı evlerin giriş ve bodrum katları ile tarım arazilerini su bastı.

        Büyükşehir ve İpekyolu belediyelerine bağlı ekipler, mahallelerde su tahliye çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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