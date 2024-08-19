Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Van'da geçen hafta göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince 11-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 8 zanlı gözaltına alındı.