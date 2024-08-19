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        Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı

        Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:40
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        Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı
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        Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı, 27'si tutuklandı.

        Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Amirlikleri ekiplerince 11-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 197 şüpheli yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında 109 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27'si cezaevine gönderildi.

        Operasyonlarda, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, tüfek, 12 fişek, yarım altın, 16 çeyrek altın, 1 gram altın, 2 altın yüzük, üzerinde değerli taşlar bulunan yüzük, 2 altın bileklik, 4 altın küpe ele geçirildi.

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