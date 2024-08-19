Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11-18 Ağustos tarihleri arasında 16 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, tabanca, 7 tabanca fişeği, 5 uzun namlu silah fişeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 sikke, 32 bin makaron, doldurulmuş 5 bin 100 makaron, 1938 paket sigara, 950 ilaç, 520 TAPDK bandrolü, 494 cep telefonu aksesuarı, 286 cep telefonu, 270 puro, 82,38 kilogram açık tütün, 28 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.