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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 11:50 Güncelleme: 19.08.2024 - 11:50
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        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        Van'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 11-18 Ağustos tarihleri arasında 16 operasyon düzenlendi.

        Operasyonlarda, tabanca, 7 tabanca fişeği, 5 uzun namlu silah fişeği, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 5 sikke, 32 bin makaron, doldurulmuş 5 bin 100 makaron, 1938 paket sigara, 950 ilaç, 520 TAPDK bandrolü, 494 cep telefonu aksesuarı, 286 cep telefonu, 270 puro, 82,38 kilogram açık tütün, 28 elektronik sigara, 5 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Operasyonlarda yakalanan 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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