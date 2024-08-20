Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Van Haberleri

        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, İŞKUR Müdürü Biçek'i ziyaret etti

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile İŞKUR Müdürü Selma Biçek'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 11:34 Güncelleme: 20.08.2024 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Van İl Başkanı Güngöralp, İŞKUR Müdürü Biçek'i ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile İŞKUR Müdürü Selma Biçek'i ziyaret etti.

        Biçek'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Güngöralp, "Van'a güzel işler yapılacağına inanıyorum. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Van teşkilatı olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmaya hazırız. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Biçek ise Güngöralp ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Filistinli iş insanına silahlı saldırıda yeni detaylar!
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Yürek yakan kaza! Demans hastası yaşlı kadına tren çarptı
        Fatih Özkan özür diledi!
        Fatih Özkan özür diledi!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        Öğretmenler odasındaki saldırıda iddianame!
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        İlkay Gündoğan transferinde son durum
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Orman yangınları sonrası üzücü tablo: Yeşil Ege griye döndü
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        Çocuklar ve doğmamış bebekler için büyük tehlike
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        "Marmara'da tsunamiyi tetikleyecek çukurlar var!"
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Öğrenci evleri cep yakıyor!
        Özür diledi iddiası!
        Özür diledi iddiası!
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Dilan Polat'tan ilk fotoğraf! Sıla Doğu: Toparlanacaksın kardeşim
        Evlendiler
        Evlendiler
        Biden ağlayarak bıraktı
        Biden ağlayarak bıraktı
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Karakurum Ölüm Geçidi binlerce turistin cesaretini sınıyor!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Gıdaların gizli tehlikesi: Monosodyum glutamat!
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Sicilya açıklarında batan lüks teknedeki İngiliz milyarder ve kızı aranıyor
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Derrick Köhn planları değiştirdi
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Merkez Bankası'nın faiz kararı bekleniyor
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Blinken: Netanyahu teklifimizi kabul etti
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok
        Aile Sağlığı Merkezlerinde bulundurulma zorunluluğu var, kullanan yok

        Benzer Haberler

        Van'da çiftçiler tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için nö...
        Van'da çiftçiler tarlalarındaki mahsulü yaban domuzlarından korumak için nö...
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı
        Van'da farklı suçlardan aranan 197 şüpheli yakalandı
        Sıcaktan bunalanlar soluğu Masiro Kanyonu'nda alıyor
        Sıcaktan bunalanlar soluğu Masiro Kanyonu'nda alıyor
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da terör soruşturmaları kapsamında 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
        Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı