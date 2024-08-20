MHP Van İl Başkanı Güngöralp, İŞKUR Müdürü Biçek'i ziyaret etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile İŞKUR Müdürü Selma Biçek'i ziyaret etti.

Biçek'e yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Güngöralp, "Van'a güzel işler yapılacağına inanıyorum. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Van teşkilatı olarak elimizden gelen tüm yardımları yapmaya hazırız. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum." diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Biçek ise Güngöralp ve beraberindeki heyete teşekkür etti.