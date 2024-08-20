Van'da gözaltına alınan 33 şüpheliden 8'i tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 68 bin 412 kişi ve 61 bin 614 aracın sorgulaması yapıldı.

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