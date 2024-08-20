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        Van'da gözaltına alınan 33 şüpheliden 8'i tutuklandı

        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 20.08.2024 - 14:42
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        Van'da gözaltına alınan 33 şüpheliden 8'i tutuklandı
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        Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 33 şüpheli yakalandı, 8'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 12-18 Ağustos'ta yürütülen çalışmalarda 68 bin 412 kişi ve 61 bin 614 aracın sorgulaması yapıldı.

        Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 33 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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