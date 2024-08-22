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        Van'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde denetim yaptı

        Van'da, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 13:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 13:28
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        Van'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde denetim yaptı
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        Van'da, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

        Ticaret İl Müdürü Derya Ayaydın ve beraberindeki ekipler, İpekyolu ilçesindeki kırtasiyeleri denetledi.

        Satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol eden, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürün güvenliğine ilişkin incelemelerde de bulundu.

        Ayaydın da denetimlerde ürünleri kontrol etti, firma yetkililerini bilgilendirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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