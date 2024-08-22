Van'da Ticaret Müdürlüğü ekipleri kırtasiyelerde denetim yaptı

Ayaydın da denetimlerde ürünleri kontrol etti, firma yetkililerini bilgilendirdi.

Satılan ürünlerin fiyat etiketlerini kontrol eden, raf ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ekipler, ürün güvenliğine ilişkin incelemelerde de bulundu.

Van'da, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı iş yerlerine yönelik denetimler sürüyor.

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